Москва, 28 января, 2017, 20:34 — ИА Регнум. По факту получения двумя рабочими травм на одной из строительных площадок в Москве организована доследственная проверка. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по столице.

Centurion198 Подъёмный кран

ЧП произошло 28 января на строительной площадке, расположенной на Путевом проезде.

«При выполнении ремонтных работ на высоте двое мужчин в экстренном порядке выпрыгнули из кабины падающего подъемного крана, — говорится в сообщении. — В результате чего рабочие были доставлены в больницу в тяжелом состоянии».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.