Лиссабон, 28 января, 2017, 19:58 — ИА Регнум. Странам Европы необходимо дать жесткий ответ президенту США Дональду Трампу, который назвал «замечательной вещью» выход Великобритании из состава Европейского союза (ЕС). Об этом, как передает RT, сообщил президент Франции Франсуа Олланд, выступивший 28 января в португальской столице.

DonkeyHotey Франсуа Олланд

«Когда от президента США звучат подобные заявления о Европе и когда он говорит о Brexit как о модели для других стран, думаю, мы должны ответить», — сказал глава государства.

При этом Олланд добавил, что страны Европы должна вести «жёсткий диалог» с США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 января президент США Дональд Трамп провел переговоры в Вашингтоне с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, в ходе которых было заявлено об «особых отношениях» и скором подписании сделки о свободной торговле между двумя странами.

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