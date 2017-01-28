Берлин, 28 января, 2017, 19:31 — ИА Регнум. 28 января на стадионе «Везерштадион» был разыгран матч 18-го тура немецкой Бундеслиги между командами «Вердер» и «Бавария». Матч завершился со счетом 1:2 в пользу гостей.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол!

Команда из Мюнхена лидирует в турнирной таблице уже на протяжении 5-ти туров с 42-мя очками.

На 30-й минуте матча французский вингер Франк Рибери просрелил с левого фланга в штрафную площадь «Вердера», где Арьен Роббен замкнул прострел в створ ворот — 0:1.

В самом конце первого тайма лидер сборной Австрии Давид Алаба удвоил преимущество гостей точным ударом со штраного в дальний угол — 0:2.

В начале второго тайма немецкий форвард Макс Крузе отыграл один мяч мощным ударом по центру ворот — 1:2.

На данный момент «Бавария», благодаря этой победе, сохранила преимущество над преследователями в 3 очка, набрав 45 очков. Команда из Бремена продолжает висеть в зоне вылета на 15-м месте с 16-ю очками.

Составы на матч:

«Вердер»: Видвальд, Гарсия, Майсандер, Сане, Велькович, Бауэр, Гнабри, Делэйни, Юнузович, Крузе, Писарро.

«Бавария»: Нойер, Алаба, Мартинес, Хуммельс, Лам, Алонсо, Киммих, Рибери, Мюллер, Роббен, Левандовски.

Главный арбитр матча: Штегеманн Саша.

Голы: Роббен 30 — 0:1, Алаба 45 — 0:2, Крузе 53 — 1:2.