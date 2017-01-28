Осло, 28 января, 2017, 18:57 — ИА Регнум. Попытки спецслужб Норвегии усмотреть в совершенно обычных, может быть даже рутинных действиях дипломатов «деятельность российских спецслужб» похожи на паранойю. Борьба с надуманными, а не реальными угрозами вызывает у российской стороны глубокое сожаление, заявили в российском посольстве в ответ на обвинения в попытках оказать влияние на решения Нобелевского комитета.

Эдвард Мунк. Крик. 1893

Российские дипломаты обратили внимание норвежских журналистов, что сбор и анализ информации по внутренней и внешней политике, обмен мнениями с партнерами — это ежедневная работа дипломатов любой страны, поэтому странно, что СМИ тратят время на подобные «надуманные сюжеты».

Встреча с сотрудниками Нобелевского комитета, которая была упомянута в материале NRK, относится именно к такой, отмечают в посольстве. «С учетом огромного интереса, который вызывает во всем мире, и в России в частности, вручение Премии мира, представители посольства время от времени встречались с сотрудниками Нобелевского комитета, чтобы поинтересоваться ситуацией с номинантами на очередную Премию мира», — говорится в комментарии. В посольстве также обращают внимание, что незадолго до встречи вступил в должность новый директор Норвежского нобелевского института Улав Ньёлстад. «Знакомство с ним — нормальный, принятый в дипломатической практике визит вежливости», — поясняют российские дипломаты.

У российской стороны вызывает сожаление тот факт, что спецслужбы Норвегии участвуют в «шпионских играх», вместо того, чтобы бороться с реальными угрозами: международным терроризмом, наркотрафиком, нелегальным оборотом оружия. «Видимо, так проще оправдать необходимость своего существования и комфортного финансирования, — говорится в комментарии. — В любом случае, удобнее запугивать собственное население «российской угрозой», «информоперациями российских спецслужб» и «гибридными войнами», чем противостоять террористам и экстремистам (как это делает Россия в Сирии) или находить по-настоящему важные для наших стран новостные сюжеты».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее государственная вещательная корпорация Норвегии NRK опубликовала материал, в котором со ссылкой на полицию безопасности утверждается, в 2015 году Москва пыталась оказать давление на Нобелевский комитет и не допустить присуждения президенту Украины Нобелевской премии мира. Российские спецслужбы якобы опубликовали в интернете письмо спикера Верховной рады к поверенному в делах США в Норвегии, где говорилось о неких «гарантиях» присуждения премии украинскому президенту. После этого руководство Нобелевского института посетили два российских дипломата.

Норвежская полиция безопасности заявила, что против Украины, Норвегии и Нобелевского института российские спецслужбы организовали спецоперацию.