Москва, 28 января, 2017, 18:46 — ИА Регнум. Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф во время телефонного разговора обсудили результаты переговоров по Сирии, которые прошли недавно в Астане (Казахстан). Об этом сообщается в субботу, 28 января, на официальном сайте МИД РФ.

Hamed Malekpour Мохаммад Джавад Зариф

«С обеих сторон дана высокая оценка результатам Международной встречи по Сирии в Астане 23−24 января, состоявшейся по приглашению Казахстана в ответ на обращение Ирана, РФ и Турции с участием также спецпредставителя Генсекретаря ООН Стаффана де Мистуры и наблюдателя от США», — говорится в сообщении.

По мнению министров, встреча в Астане стала эффективной площадкой для прямого диалога между представителями правительства Сирии и вооруженной оппозиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 и 24 января 2017 г. в Астане прошли межсирийские переговоры по урегулированию кризиса. В ходе встречи Москва представила проект сирийской конституции, при разработке которого учитывались позиции Дамаска, оппозиционной стороны и стран региона.

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