Берлин, 28 января, 2017, 15:45 — ИА Регнум. Новый министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль повторил старую «дипломатическую мантру» о том, что антироссийские санкции не будут отменены до тех пор, пока не будут выполнены Минские соглашения. Его заявление приводит сегодня, 28 января, агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выполнение Украиной Минских соглашений

«Германия и Франция имеют чёткую позицию по поводу санкций. Мы хотим реализации «минского процесса». И это единственный способ снятия санкций», — сказал Габриэль.

Также новый глава германского МИД заявил, что его страна совместно с Францией планируют создавать двусторонние рабочие группы по решению вопросов, связанных с Украиной и Россией.

Напомним, ранее официальный представитель министерства иностранных дел Германии Мартин Шефер заявил, что Габриэль заинтересован в развитии дружеских отношений с Германией.

Москва не раз указывала на абсурдность увязывания снятия антироссийских санкций с выполнением Минских соглашений. Россия не является стороной украинского конфликта и не подписывала Минские соглашения. Более того, Минские соглашения могут выполнить только стороны конфликта на Украине — это правительство в Киеве и народные республики Донбасса. При этом уже давно очевидно, что киевские власти не собираются выполнять Минские соглашения.