Минск, 28 января, 2017, 14:29 — ИА Регнум. В Минске (Белоруссия» на 65-м году жизни скончался народный артист Белоруссии, участник вокально-инструментального ансамбля «Верасы» Александр Тиханович. Об этом сегодня, 28 января, сообщила в своем Instagram дочь певца Анастасия.

Schekinov Alexey Victorovich Александр Тиханович

«Сегодня ночью не стало моего папы… Мы благодарим всех, кто на протяжении его удивительного жизненного пути был рядом. Благодарим всех, кто молился и поддерживал его в его последний и очень непростой год», — написала Анастасия.

Уточняется, что Александр Тиханович скончался после продолжительной болезни.

Напомним, Тиханович окончил Белорусскую консерваторию по классу трубы. В состав вокально-инструментального ансамбля «Верасы» вошел в 1973 году. Среди известных композиций этого ансамбля: «Малиновки заслышав голосок», «Завируха», «Я у бабушки живу».

Тиханович женился на вокалистке ВИА «Верасы» Ядвиге Поплавской. В 1986 году они создали собственный дуэт «Счастливый случай». В 1988 году Тиханович и Поплавская создали собственный театр песни. Впоследствии он стал продюсерским центром.