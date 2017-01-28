Воронеж, 28 января, 2017, 14:08 — ИА Регнум. Запуск ракет-носителей «Протон-М» планируется возобновить через три с половиной месяца. Об этом в своем микроблоге twitter написал вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин по итогам совещания в Воронеже 28 января.

alexpgp Ракета-носитель «Протон-М»

Он также сообщил, что «все виновные в подмене технологии и документации будут жёстко наказаны. Три «Протона-М» будут разобраны. Двигатели 2 и 3 ступеней заменены».

По сообщению вице-премьера, по настоянию коллегии ВПК в скором времени будет создан единый двигателестроительный холдинг Роскосмоса для «реализации единой технической политики».

Также Дмитрий Рогозин подтвердил, что Воронежский механический завод, на котором и собирались двигатели, получит экономическую поддержку для технического перевооружения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 28 января, на Воронежском механическом заводе состоялось совещание по вопросам развития космической отрасли, которое провел заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин.

В частности, он заявил о необходимости дополнительной загрузки заказами Воронежского мехзавода в целях повышения там заработной платы.

Что касается двигателей, которые собираются на заводе, то по итогам совещания было принято решение провести дополнительные проверки их соответствия технологии производства. Именно с этими проверками, а также с графиком возможных доработок будет согласован график запуска «Протона-М».