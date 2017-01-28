Воронеж, 28 января, 2017, 13:55 — ИА Регнум. Ракетные двигатели, произведенные на Воронежском механическом заводе, будут подвергнуты проверке. Такое решение было принято 28 января по итогам рабочего совещания в Воронеже, которое провели заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин и гендиректор госкорпорации Роскосмос Игорь Комаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Роскосмоса. В совещании участвовали представители Правительства, члены коллегии Военно-промышленной комиссии РФ и директора крупнейших предприятий ракетно-космической отрасли.

alexpgp Ракета-носитель «Протон-М»

Основной темой встречи стали перспективы развития космической отрасли, а также — контроль за качеством продукции, выпускаемой предприятиями.

В частности, как сообщается, по итогам совещания было принято решение о проведении необходимой проверки двигателей, «в которых возможны отклонения в технологии производства».

Также было принято решение скоординировать график пусков ракет-носителей «Протон-М» с графиком возможной доработки двигателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня же на совещании Дмитрий Рогозин заявил о том, что Воронежский механический завод будет загружен новыми заказами, что позволит значительно поднять зарплату на предприятии — по его словам, средний размер зарплаты на ВМЗ должен превышать среднюю по региону.