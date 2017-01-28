Калуга, 28 января, 2017, 13:48 — ИА Регнум. Интерактивную карту месторождений и перспективных участков общераспространенных полезных ископаемых планируют создать в Калужской области. Об этом 28 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Презентация интерактивной карты полезных ископаемых

По информации ведомства, цель создания интерактивного ресурса — формирование единой информационной системы по учету минерально-сырьевой базы, оперативного выявления динамики ее изменения, учета потребностей области в минеральном сырье. Кроме того, в сфере управления фондом недр калужского края планируется дальнейшее детальное изучение перспектив развития и использования минерально-сырьевой базы.

Инициаторами проекта выступили региональное министерство природных ресурсов и экологии и министерство экономического развития области.

«Интерактивная карта в дальнейшем будет наполняться и актуализироваться. Информационный ресурс будет интересен как широкому кругу пользователей сети Интернет, так и специалистам в сфере геологии и недропользования», — заявила министр природных ресурсов и экологии Калужской области Варвара Антохина.

Директор Калужского филиала ФГБУ «Росгеолфонд» Павел Кандауров считает, что собранные на одной платформе географически привязанные данные о результатах работы геологов и недропользователей имеют большое значение для экономического прогнозирования не только регионального, но и федерального уровней. Калужская область — один из первых регионов, который приступил к данной работе.

Напомним, в настоящее время на территории Калужской области выявлено и разведано 578 месторождений твердых полезных ископаемых по 22 видам минерального сырья. В промышленную разработку вовлечено 75 месторождений. Объем добычи общераспространенных полезных ископаемых в 2015 г. составил 14,1 млн.куб.м.