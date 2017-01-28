Чебоксары, 28 января, 2017, 21:44 — ИА Регнум. 27 января в Чебоксарах под председательством министра промышленности и торговли Дениса Мантурова прошло заседание Координационного совета по промышленности. Повестка была многообещающей — темой совещания стало пищевое машиностроение, которое приехали обсудить представители более 60 регионов. Если бы не столь высокий интерес к теме и колоссальный потенциал развития отрасли, то в самой Чувашии это мероприятие могли затмить чудачества администрации главы республики: корреспонденту ИА REGNUM отказали в аккредитации без объяснения причин и фактически препятствуя журналистской деятельности — за федеральное СМИ вынуждены были вступиться пресс-службы федеральных структур. Дошло до абсурда: вице-премьер закатил сцену. Гости импровизацию оценили, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Пресс-подход: Михаил Бабич, Денис Мантуров, Михаил Игнатьев

На мероприятии было достаточно откровений, не виданных ранее. В пресс-центре развернулся вице-премьерский спектакль с невиданным размахом. На совещании выяснилось, что ряд регионов в упор не видели в своих субъектах предприятия пищевого машиностроения — о том, что у них они есть и функционируют, узнали от Минпромторга «при подготовке к этому заседанию», как выразился глава ведомства Денис Мантуров. Руководитель ведущего в республике предприятия отрасли, куда местные власти с удовольствием водят делегации, заявил, что за 18 лет «никакой поддержки практически не видел». Невиданное дело.

Моноспектакль

Завязкой к сюжету стал отказ в аккредитации журналисту ИА REGNUM : в администрации главы региона кивали на Минэкономразвития, в министерстве с недоумением возвращали эстафету в администрацию. Кулуарный запрет в отношении федерального СМИ, работающего в Чувашии 16 лет, не решились нарушить и в Мининформполитики. В ситуацию вынуждены были вмешаться пресс-службы федеральных структур, оформив допуск.

Кульминационным моментом стал выход к журналистам руководителя администрации главы Чувашии, вице-премьера Юрия Васильева, который по-хозяйски влетел в пресс-центр и начал публично отчитывать за то, что посмели пропустить корреспондента ИА REGNUM. Представители СМИ стали невольными зрителями вице-премьерного спектакля: Васильев извергал ругательства и брызгал слюной так, что от таких спецэффектов могла пострадать не только одежда. Чиновник, уже плохо разделяющий личную обиду и интересы государственной службы, учил, что пропускать журналистов следует только по согласию его администрации. С чем не согласились федеральные госслужащие, остановив разворачивающийся скандал, указав высокому чину статус мероприятия: «Вы понимаете, что это означает? Вы не пускаете на наше мероприятие представителя федерального СМИ». В конце концов вице-премьер Васильев вынужден был смириться со словами федералов о том, что это «наше мероприятие».

Между тем в пресс-центре на трёх экранах шла немая трансляция происходящего в параллельном зале, где региональные министры ожидали федерального. Для полноты картины не хватало прямой трансляции из пресс-центра: коллегам из регионов, вероятно, было бы любопытно посмотреть на нравы окружения главы Чувашии Михаила Игнатьева…

Чувашская ручка

Перед совещанием высокие гости посетили группу предприятий «Чувашторгтехника». Глава Минпромторга Денис Мантуров интересовался не только спецификой продукции, ценами и локализацией производств, но и задавая узко технические вопросы — настолько специфические для неподготовленного слушателя, что даже один из них остался без ответа со ссылкой на промышленное ноу-хау. Впрочем, ему пообещали раскрыть секрет производства при личном общении, намекая, вероятно, на аудиенцию. Со слов очевидцев, если была возможность, министр лично «тестировал» оборудование, но одно из них всё же оказалось с норовом: взявшись за ручку, министр дёрнул дверцу. Дверца не поддалась даже с увеличением КПД воздействия. Чиновники как-то обречённо замерли, вероятно, прокручивая в головах кадры нашумевшей истории с печальной судьбой ручки УАЗа. Промышленники считали по лицам витавшие ассоциации и пояснили, что это не УАЗ: театрально щелкнув в потайных местах, показали секрет работы диковинки.

В это время в Доме правительства ждали высоких гостей региональные министры и руководители отраслевых управлений, которые говорили о Калужской области, куда «как въезжаешь — сразу заводы начинаются», о местных проблемах и задачах, из нерабочего — о погоде, транспортном кортеже в Чувашии и украдкой посматривали на часы. Предусмотрительные представители Белгородской области молча раздавали распечатанную информацию о регионе.

В холле дежурили чувашские чиновники, нарезал круги руководитель администрации и вице-премьер Юрий Васильев. Непосредственно перед приездом федеральной делегации четверо государевых слуг по кивку растянулись вдоль дверей, исполняя роль швейцаров. Затем неожиданно суету породил коврик средней пушистости, растянувшийся перед входом: высокие чины с серьёзными лицами развернули дискуссию о том, что с ним делать — убрать, так как могут споткнуться, или оставить, так как несолидно. Убрали. Затем словно из ниоткуда в этом месте телепортировалась уборщица, мокрой тряпкой сметая пыль и людей, старательно наводя порядок. И действия уборщицы выглядели символичными.

Пищевое машиностроение идёт в рост

В самом начале выступления глава Минпромторга РФ Денис Мантуров подчеркнул важность отрасли пищевого машиностроения не только с учётом индустриальной структуры страны и высокого потенциала её развития, но и с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности. В министерстве констатируют, что сегодня в стране пищевое машиностроение ежегодно растёт и «никакие конъюнктурные обстоятельства на него не влияют», этот «тренд продолжится и дальше».

Это подтверждают и цифры: рынок машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности в 2016 году составил 57,7 млрд рублей, что на 2,5% больше 2015 года. Объем произведенной продукции возрос на 8,5% и достиг 11,8 млрд рублей. Импорт машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности в 2016 году по сравнению с 2015 годом в стоимостном выражении увеличился на 1,2% (с 49,5 до 50,1 млрд рублей), экспорт возрос на 4,8% (с 4 до 4,2 млрд рублей). По данным Минсельхоза РФ, за последние пять лет рост производства пищевой и перерабатывающей продукции составляет в среднем 2,7% в год, в денежном выражении — 10%. В структуре обрабатывающей промышленности отрасль занимает 15,4%.

«В то же время в отрасли сохраняется ряд проблем», — констатирует замминистра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев. По его словам, износ технологического оборудования «во всех ключевых подотраслях» превышает 40%, а в отдельных — более 60%. При этом потребитель становится взыскательнее и повышаются требования к качеству, что требует высокотехнологичных производств, в ряде случаев — роботизированных. Ещё одна актуальная проблема — высокая доля импортного оборудования на российском рынке: более 87%.

«Но эти проблемы являются и возможностями», — уверен директор департамента Минсельхоза РФ Евгений Ахпашев.

Что больше всего огорчает Минпромторг

«Нас больше всего огорчает, что импорт вырос за последние пять лет. И даже существенное изменение курса рубля не повлияло на снижение спроса на импортные машины и оборудование. Сегодня на 1 машину отечественного производства приходится 7 машин иностранного производства. Мы с вами кардинально должны это поменять», — отмечает директор департамент Минпромторга РФ Евгений Корчевой.

Министр Денис Мантуров подчёркивает, что «мы должны себя обеспечивать тем, что производим». «Мы ставим перед собой абсолютно реалистичную задачу — к 2025 году занять минимум 50% российского рынка. С учётом того, что есть и экспортный потенциал, из всего объема производства пищевого машиностроения треть отправлять на экспорт», — озвучил задачу глава министерства.

В ходе обсуждения была поднята проблема сертификации продукции для выхода на зарубежные рынки. К примеру, представитель чувашского предприятия отметил, что несколько лет назад пытались «зайти в США», но там необходимо было заплатить за сертификацию только одного вида оборудования 240 тыс. долларов, что говорит о том, что «американский рынок очень хорошо защищается, протекционизм зашкаливает». Для выхода на европейский рынок на сертификацию необходимо минимум 20 тыс. долларов, плюс ежедневная оплата труда каждого работника, занятого в этом процессе. На что Денис Мантуров ответил, что и это направление предусмотрено: «на сертификацию продукции, на адаптацию к внешним рынкам».

В министерстве отмечают, что в целом сложившаяся на российском рынке ситуация «как раз говорит о том, что без мер государственной поддержки сама по себе промышленность не позволит быстро замещать импортные машины». Поэтому поддержка как в целом промышленности, так и пищевого машиностроения в частности будут усиливаться. В Минпромторге призвали регионы активнее подключаться к этой работе.

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Евгений Корчевой уверен, что принимаемые меры «позволят нам расти не менее 25%» в год и в конечном итоге «мы должны обеспечить рост производства выше мирового»: «Это высокая цифра. Конечно, звучит вызывающе. Но мы не боимся, так как видим потенциал наших производителей, потенциал рынка». И продолжает: «Предлагаю провести этот год и последующие под лозунгом: От продуктов, произведённых в России, — к продуктам, произведённым на российском оборудовании».

Ситуация в регионах

Что происходит в регионах, частично показала начатая Минпромторгом работа по формированию реестра предприятий пищевого машиностроения, — так называемая инвентаризация в отрасли. «Необходимо провести инвентаризацию даже самых маленьких, даже микропредприятий, потому что из самых маленьких у нас есть возможность вырастить лидеров… Но многие регионы отнеслись достаточно формально к этой работе. А некоторые вообще нам прислали информацию о том, предприятия такого производства отсутствуют, хотя у нас имеется информация о том, что данные предприятия в области есть и функционируют», — сказал Евгений Корчевой.

«Некоторые регионы только при подготовке к этому заседанию узнали, что у них есть предприятия пищевого машиностроения», — подтвердил Денис Мантуров, не став озвучивать, о каких именно субъектах идёт речь.

В качестве образцовых были приведены Московская область, Санкт-Петербург, Воронежская и Ростовская области, которые прислали «очень серьёзные, продуманные материалы», показывающие «полную картину» отрасли. Также особо был выделен Приволжский федеральный округ во главе с полпредом Михаилом Бабичем, который работает на опережение и уже завершил работу по инвентаризации.

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В настоящее время в федеральном реестре — более 170 предприятий из более чем 40 регионов страны. Наибольшее число — в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге. В ПФО насчитывается 36 предприятий пищевого машиностроения.

Денис Мантуров также акцентировал внимание на том, что в настоящее время региональные программы по развитию промышленности приняты только в 65 субъектах, ещё 10 регионов работают в этом направлении. Министр также рекомендовал создать на местах «по мере своих возможностей» Фонды развития промышленности — в настоящее время данные институты созданы в 15 регионах, из них пять — в Приволжском федеральном округе.

Что говорили о Чувашии

Чувашию выделили дважды. Денис Мантуров отметил, что республика — «чемпион из регионов» по объёму Фонда развития промышленности: он составил 1,5 млрд рублей. До этого рекордсменом был Санкт-Петербург с фондом в 1 млрд рублей.

Больший интерес представляла группа компаний «Чувашторгтехника», которая стала обязательным пунктом программы, в том числе высоких гостей: было отмечено, что предприятие «оторвалось от своих зарубежных конкурентов». «Чувашторгтехника» 18 лет работает, никакой поддержки практически не видела», — отметил директор предприятия Наиль Хайрутдинов, сказав, что «мы видим поддержку и развитие конкуренции несколько с другой стороны». Что именно он имел в виду, оставалось только догадываться: звук отключили, оставив только сменяющиеся кадры трансляции.

Выступление главы Чувашии Михаила Игнатьева было многогранным: оно охватывало аспекты от общественно-политической обстановки в республике, демографии, младенческой смертности, роста многодетных семей до показателей в различных рейтингах и в целом ситуации в промышленности.

«Экономический потенциал республики и предоставляемая поддержка бизнесу позволили привлечь иностранные компании и реализовать социально значимые инвестиционные проекты. Открыт целый ряд высокотехнологичных и совершенно новых для России производств. Это «Фуджикура» — японская компания. На самом деле, один японец пришёл к нам. Сейчас ждём второго японца», — сказал, в частности, руководитель региона, отметив, что «самая главная задача перед нами» и перед иностранными инвесторами — «чтобы платили (зарплату) по сегодняшнему курсу не менее 500 долларов».

Зарплата в долларах в устах главы региона, конечно, несколько резанула, но и порадовала: в то время как социологи в целом констатируют падение интереса граждан России даже к информации о валюте — в Чувашии всё хорошо.