Калуга, 28 января, 2017, 13:09 — ИА Регнум. В женской общине святых Жен Мироносиц села Клыково, Козельской епархии произошел пожар. Сестринский корпус и расположенный в нем домовой храм сгорели. Об этом 28 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Козельской епархии Калужской митрополии.

Klikovo.ru Пожар в женской общине святых Жен Мироносиц калужского села Клыково

По информации епархии, к моменту приезда пожарных, жители близлежащих домов, в том числе и богадельни, были эвакуированы с помощью, расположенного по соседству, монахами мужского монастыря «Спаса Нерукотворного пустынь». К счастью, на пожаре люди не пострадали. Сейчас выясняются причины возгорания.

Напомним, женская община в честь святых Жен Мироносиц в селе Клыково Козельского района была создана по благословению схиигумена Илия, духовника патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Первый дом для монахинь был построен в 2005 году, а в 2014 году освятили домовой храм в честь святых Жен Мироносиц.