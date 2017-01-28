Санкт-Петербург, 28 января, 2017, 12:53 — ИА Регнум. В центре Санкт-Петербурга неизвестные активисты вывесили баннер, посвященный скандалу вокруг передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви, передает издание Ридус со ссылкой на сообщения в социальных сетях.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Исаакиевский собор

На плакате изображены действующие храмы мирового значения, которые, несмотря на регулярные литургии, остаются центрами притяжения туристов. Это Нотр-Дам де Пари, Кёльнский собор, Собор святого Петра в Ватикане и Римский Пантеон.

По мнению наблюдателей, активисты таким образом пытаются донести до горожан свою позицию, состоящую в том, что возобновление богослужений в Исаакиевском соборе не может быть причиной для протеста и распри между людьми. Храмы могут одновременно быть и музеями, и религиозными центрами.

В воскресенье, 28 января, в Санкт-Петербурге проходит пикет против передачи собора РПЦ. Его организаторами выступили активисты «Открытой России» (организации, созданной экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским).

Ранее в сети была опубликована личная переписка координатора «Открытой России» в Петербурге Андрея Пивоварова и экс-сопредседателя «Парнас» Ильи Яшина. Пивоваров, в частности, сообщал, что считает передачу Исаакия РПЦ отличным поводом для вывода людей на улицу. Кроме того, утверждал активист, на этом событии можно неплохо заработать.

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