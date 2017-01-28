Берлин, 28 января, 2017, 12:50 — ИА Регнум. Около 40 турецких военнослужащих, находящихся на базах военного блока НАТО в Германии, попросили в этой стране политического убежища. Об этом сегодня, 28 января, пишет Der Spiegel.

Pixabay.com Турецкие военные

Сообщается, что порядка 40 турецких военнослужащих, в основном это высокопоставленные офицеры, которые находятся на военных базах Североатлантического альянса в Германии, попросили в этой стране политического убежища.

В германском Федеральном ведомстве по делам миграции и беженцев (BAMF) и министерстве внутренних дел ФРГ заявили, что их ходатайства будут рассмотрены в обычном порядке.

Напомним, ранее суд Греции отказал в выдаче Турции восьмерых военнослужащих, которые бежали из Стамбула после провалившейся попытки государственного переворота.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в середине июля 2016 году в Турции группа военных попыталась совершить государственный переворот. Восставшие военные использовали тяжёлую технику и даже фронтовую авиацию. Они бомбили правительственные здания в Анкаре.

Однако, президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и его сподвижникам удалось удержать власть, опираясь на верную им часть армии, спецслужбы и полицию.

После подавления путча в Турции начались массовые репрессии. Множество военных были арестованы. Некоторым удалось бежать за рубеж.