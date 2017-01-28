Калуга, 28 января, 2017, 12:39 — ИА Регнум. Полностью погашена задолженность по заработной плате в 30 организациях калужского региона 2 813 работникам на общую сумму свыше 65 млн рублей в 2017 году. Об этом сообщила 28 января корреспонденту ИА REGNUM прокурор отдела прокуратуры Калужской области Анастасия Артамонова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По ее словам, среди предприятий и учреждений, погасивших долги по зарплате МУП «Управление Калужского троллейбуса», ОАО «КЗАЭ», АО «Калугаагропромпроект», МУП «Благоустройство», ЗАО «НПО «Промприбор», МУП «Жиздринское АТП», ООО «Квадро-Плюс».

В отношении руководителей и должностных лиц, которые допустили невыплату заработной платы свыше двух месяцев, инициируется применение мер уголовно-правового воздействия. Так, в 2017 году по материалам прокурорских проверок уже возбуждено 6 уголовных дел. Так, по материалам проверки возбуждено уголовное дело в отношении руководителя МУП «Бытовик», допустившего невыплату работникам заработной платы в течение семи месяцев. Приговором суда руководитель предприятия признан виновным и ему назначено наказание в виде денежного штрафа.

По представлению прокурора Малоярославецкого района конкурсным управляющим ЗАО «Розовый Сад» включена в реестр требований кредиторов задолженность по заработной плате в размере более 20 млн рублей. Кроме того, прокуратурой района инициировано проведение процессуальной проверки по признакам преднамеренного банкротства организации, по результатам которой следователями ОМВД России по Калужской области расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Внимание калужских работодателей, прокуратурой области обращено на соблюдение требований трудового законодательства об индексации заработной платы в связи с ростом потребительских цен. К примеру, по итогам прокурорской проверки калужским аботодателям внесены 14 представлений, по результатам рассмотрения которых более 200 работникам заработная плата проиндексирована, произведены соответствующие выплаты. Также, в Калуге, в Барятинском, Кировском и некоторых других районах заработная плата более 850 работников повышена до величины прожиточного минимума, выплачена недополученная заработная плата на общую сумму свыше 2 млн рублей.

В 2017 году, прокуратурой продолжена работа в сфере легализации трудовых отношений. Свыше 50 работодателей, допустивших факты неоформления трудовых отношений с работниками, по постановлениям прокуроров привлечены к административной ответственности. После вмешательства прокуроров более чем с 70 работниками в установленном законом порядке заключены трудовые договоры.

Также, прокуроры Калуги и Обнинска, Бабынинского, Барятинского, Куйбышевского и других районов в судебном порядке восстановили права 18 граждан на получение пособий по беременности и родам, а также по уходу за ребенком на общую сумму 288 тысяч рублей.

Между тем, по результатам проверок 2016 года, калужскими прокурорами выявлено свыше четырех тысяч нарушений законодательства об оплате труда, по удовлетворенным протестам отменено и изменено 129 незаконных правовых актов, внесено 406 представления. Привлечены к дисциплинарной ответственности 315 должностных лиц, а к административной — 195 лиц.