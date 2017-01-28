Москва, 28 января, 2017, 12:29 — ИА Регнум. В Московском метрополитене на станции «Молодежная» (Арбатско-Покровская линия) произошел несчастный случай. Об этом сегодня, 28 января, сообщают столичные СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM В метро

Под приближающийся электропоезд упала женщина с ребенком на руках. Пока не установлено, упала ли она случайно, или намерено бросилась под поезд.

На место происшествия сразу же прибыли сотрудники полиции и медики.

Выяснилось, что женщине и её двухлетнему сыну удалось выжить. Пострадавшая была экстренно госпитализирована. У нее серьезные травмы головы и тела. Медики оценивают её состояние, как крайне тяжелое.

Ребенок не получил серьезных травм, но находится в состоянии шока.

В произошедшем разбирается полиция.