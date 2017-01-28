Упавшие под поезд в метро на станции «Молодежная» жещина и ребенок выжили
Москва, 28 января, 2017, 12:29 — ИА Регнум. В Московском метрополитене на станции «Молодежная» (Арбатско-Покровская линия) произошел несчастный случай. Об этом сегодня, 28 января, сообщают столичные СМИ.
Дарья Антонова ИА REGNUM
В метро
Под приближающийся электропоезд упала женщина с ребенком на руках. Пока не установлено, упала ли она случайно, или намерено бросилась под поезд.
На место происшествия сразу же прибыли сотрудники полиции и медики.
Выяснилось, что женщине и её двухлетнему сыну удалось выжить. Пострадавшая была экстренно госпитализирована. У нее серьезные травмы головы и тела. Медики оценивают её состояние, как крайне тяжелое.
Ребенок не получил серьезных травм, но находится в состоянии шока.
В произошедшем разбирается полиция.