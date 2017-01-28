Москва, 28 января, 2017, 12:17 — ИА Регнум. Министерство экономического развития Российской Федерации не согласилось с частью выводов Всемирной торговой организации (ВТО) касательно автомобильного спора между Россией и Евросоюзом. Соответствующее заявление распространила пресс-служба министерства экономического развития России сегодня, 28 января.

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Напомним, панель арбитров ВТО опубликовала отчет по иску Европейского союза к Российской Федерации по антидемпинговым российским пошлинам на импорт легковых коммерческих автомобилей (LCV) из Германии и Италии.

Арбитры рекомендовали России привести пошлины на импорт легких коммерческих автомобилей из Германии и Италии в соответствие с обязательствами по антидемпинговому соглашению и ГАТТ 1994 года. В ближайшие 60 дней обе стороны имеют право подать апелляцию на данное решение.

Однако, министерство экономического развития России заявило, что несогласно с частью выводов арбитров ВТО. В МЭР считают, что по некоторым претензиям Евросоюза третейская группа встала на сторону истца, сделав вывод о несоответствии нормам ВТО отдельных аспектов антидемпингового расследования в отношении лёгких коммерческих автомобилей.

«Россия согласна только с частью выводов третейской группы, некоторые её решения считает неверными. В ближайшее время российская сторона рассмотрит вопрос о возможном обращении в апелляционный орган ВТО для обжалования выводов, с которыми не согласна», — сказано в сообщении МЭР.