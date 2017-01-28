Москва, 28 января, 2017, 12:04 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал предстоящий разговор российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сегодня, 28 января, сообщает телеканал RT.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Мировые СМИ уделяют предстоящему телефонному разговору Путина с Трампом много внимания.

Так советник Трампа Келлиэнн Конуэй заявила, что Трамп намерен обсудить с Путиным борьбу с исламским терроризмом.

На фоне предстоящего разговора Трампа с Путиным в СМИ стали появляться сообщения о том, что администрация президента США якобы готовит законопроект об отмене санкций против России.

Сегодня стало известно, что к разговору Трампа с Путиным присоединиться вице-президент США Майкл Пенс.

Глава кремлевской пресс-службы Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что с российской стороны присоединения к разговору кого-либо, кроме Путина, не планируется.

Известно, что разговор Путина с Трампом и Пенсом состоится сегодня в 20:00 по московскому времени.