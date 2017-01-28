Пенза, 28 января, 2017, 11:52 — ИА Регнум. В Пензе без теплоснабжения остаются 23 дома. Об этом сегодня, 28 января, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Penza-gorod.ru Работа аварийной бригады в Пензе

С утра в городе произошли новые коммунальные аварии на теплотрассах, однако они были незначительными. Коммунальщики продолжают ремонтные работы. На многих теплотрассах приходится полностью менять трубы, так как они полностью замерзли и отогреть их на сильном морозе практически невозможно.

Накануне губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ввел в Пензе чрезвычайное положение, чтобы закупать необходимо для восстановления теплосетей оборудование и материалы без конкурса.

Каскад аварий на теплосетях Пензы начался после того, как 26 января на пензенской ТЭЦ-1 произошло обрушение кровли. В результате аварии погиб один человек. Также авария на ТЭЦ-1 повлекла за собой четыре прорыва на магистральных теплосетях города, что, в свою очередь, повлекло более мелкие аварии на теплосетях.

В итоге без теплоснабжения остались порядка 75 тысяч человек. Коммунальщики в спешном порядке стали ликвидировать последствия аварий.

По состоянию на утро 28 января без теплоснабжения остаются 28 домов в микрорайоне Север. Средняя температура в жилых помещениях этих домов составляет от 15 до 18 градусов. Люди спасаются электрическими отопительными приборами.

В полном объеме восстановлено теплоснабжение в социально значимых объектах.

В настоящее время в температура воздуха в Пензе составляет — 18 градусов.