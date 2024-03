Лондон, 28 января, 2017, 07:57 — ИА Регнум. Посольство Российской Федерации в Великобритании ответило стихами на предупреждение премьер-министра Соединенного королевства Терезы Мэй, сделанное ею президенту США Дональду Трампу в ходе их личной встречи. Четверостишье было опубликовано накануне, 27 января, в официальном Twitter российского посольства.

Наш ответ Чемберлену. Советский плакат

Напомним, в ходе своего официального визита в США, Мэй во время встречи с Трампом, посоветовала ему «сотрудничать, но остерегаться» России. Мэй встречалась с Трампом в Филадельфии, где президент США проводил совещание руководства Республиканской партии. Британский премьер заявила, что в отношениях с Российской Федерацией нужно следовать примеру Рональда Рейгана, который придерживался принципа «доверяй, но проверяй». Также она посоветовала Вашингтону вести дела с Москвой с позиции силы.

Российское посольство в Великобритании ответило на это стихами:

«Engage but beware»,

Prime Minister said.

As far as we’re aware,

Cold War was long dead

Перевести это четверостишье можно примерно так: «Сотрудничай, но остерегайся», — премьер предупредила. Насколько знаем мы, холодная война давным-давно почила».

Тереза Мэй стала первым иностранным руководителем, с которым Трамп встретился в качестве президента США.