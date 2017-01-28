Вашингтон, 28 января, 2017, 07:35 — ИА Регнум. Вице-президент США Майкл Пенс примет участие в телефонном разговоре между президентом США Дональдом Трампом и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Такие данные следуют из расписания вице-президента Пенса, сообщает телеканал RT.

Gage Skidmore Майкл Пенс

Напомним, сегодня, 28 января, должен состоятся телефонный разговор между Путиным и Трампом. По словам советника Трампа, лидеры двух стран намерены обсудить борьбу с исламским терроризмом.

Об участии вице-президента Пенса в разговоре ранее не сообщалось.

Кроме Путина, Трамп сегодня должен поговорить по телефону также с лидерами Германии и Франции — Ангелой Меркель и Франсуа Олландом.