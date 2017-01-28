Мосул, Ирак, 28 января, 2017, 05:48 — ИА Регнум. Военные подняли огромный флаг Ирака на территории Университета Мосула, передает агентство Rudaw 28 января.

U.S. Navy Иракский солдат

Сообщается. что размер полотнища составляет 8 на 13 метров, он поднят на месте бывшего знамени «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «отлично виден» с территории правобережного Мосула, еще удерживаемого террористами.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент практически все районы восточного Мосула контролируются иракской армией, которая ведет операцию по освобождению города от исламистов с 17 октября 2016 года. В районы уже начали возвращаться семьи беженцев.