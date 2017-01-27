Архангельск, 28 января, 2017, 02:07 — ИА Регнум.



Владимир Станулевич Церковь Ильи Пророка (2011) на острове Кегостров в дельте Двины

Церкви и монастыри Русского Севера накрепко связаны с благотворителями, делавшими вклады чтобы их поминали в молитвах. Николо-Корельский монастырь на месте Северодвинска основан на деньги вдовы новгородского посадника Марфы, сыновья которой Антон и Феликс утонули в начале XV века в Белом море. Сыновей Марфа похоронила на берегу, там где сейчас цеха «Севмаша», и отстроила на свои средства на этом месте монастырь.

Кеврольский воевода Афанасий Пашков в 1635 году привез умирающего сына к мощам святого отрока Артемия Веркольского и сын Еремей исцелился. В благодарность воевода построил церковь и монашеские кельи, откуда и пошел Артемиево-Веркольский монастырь что на Пинеге.

Святой Иоанн Кронштадский, уроженец пинежской Суры, жертвовал церкви Дмитрия Солунского на родине Ломоносова 400 рублей, Спасо-Преображенскому собору Холмогор — 2000 рублей, а в Артемиево-Веркольском монастыре построил в 1891 году главный Успенский собор.

До революции 1917 года благотворительность была основным источником дохода большинства церквей и монастырей. В советский период за любую церковную деятельность могли посадить, а могли и расстрелять, и это превратило пожертвования в подвиг. Сейчас традиции пожертвований возрождаются, многие благотворители хотят остаться неизвестными, но о тех, чье участие скрыть невозможно, следует рассказывать — чтобы множить число таких людей.

На островах дельты Двины стоят две деревянные церкви — Ильинская на Кегострове, и Никольская в деревне Конецдворье. Благотворителями первой стали губернатор Архангельской области в 2008—2012 годах Илья Михальчук и губернатор Ненецкого округа в 2009—2014 годах Игорь Федоров, а церковь в Конецдворье возродилась с помощью тогдашнего Председателя ЦИК Александра Вешнякова.

Кегостровская церковь расположена на одноименном острове реки Двины — прямо напротив Архангельска. Никто точно не знает какая по счету эта церковь, и где место первых храмов. Остров постепенно смывает Двиной, при Петре Первом с него можно было переговариваться с жителями города, а сейчас река шириной пару километров. Поэтому на вопросы где была старая церковь островитяне отвечают, что место это смыла Двина. Документы утверждают, что одна из первых деревянная Ильинская церковь сгорела в 1749 году. Скоро пожар уничтожил и следущую. Третья церковь была построена в 1796 году на пожертвования купцов Митрополова, Телятьева, Беляева, Корзинина, Коржавина.

Церковь была славна тем, что в ней 12 (!!!) раз в 1693, 1694, 1702 годах бывал царь Петр Первый (1672−1725). Видимо она нравилась Архиепископу Афанасию Холмогорскому (1642−1702), и он все время возил царя именно сюда. В 1819 год в ней молился приехавший в Архангельск Император Александр Первый (1777−1825), здесь часто служили Архиепископы Архангельские и Холмогорские. При советской власти ее уничтожили, и сейчас на ее месте местными попечителями установлен крест — он недалеко от зимней пешеходной переправы в Архангельск. Древние колокола, один 1607, другой 1638 года, тоже бесследно пропали.

В 2007 году по благословению епископа Архангельского и Холмогорского Тихона (Степанова)(была заложена новая Ильинская церковь, строилась она на средства предпринимателей Александра Волкова и Антонины Драчевой, а в августе 2012 года освящена Митрополитом Даниилом (Доровских). Колокола для церкви приобрели в 2011 год тогдашние губернатор области Илья Михальчук и губернатор Ненецкого округа Игорь Федоров. Прихожане в знак благодарности отлили в бронзе, что «сей колокол» появился «тщанием и радением И.Ф.Михальчука» и «радением И.Г. Федорова». Перед отъездом из области Михальчук передал храму большую икону своего небесного покровителя Ильи Пророка. Прихожане рассказывают, что Илья Филиппович много сделал для Кегострова, а главное — решил проблему зимней автомобильной переправы.

Ниже по течению Двины на острове Конешный стоит деревня Конецдворье. В отличии от Кегострова точно известно, что первая церковь святителя Николая Чудотворца была поставлена в деревне около 1677 года, потом на ее место в 1769 году заняла купленная у Кузнечевского прихода большая деревянная церковь, которая в годы советской власти сначала стала школой, а потом складом. К началу 2000х она настолько обветшала и наклонилась, что представляла угрозу жителям.

За ее возрождение взялся уроженец Конецдворья, Председатель Центральной избирательной комиссии РФ в 1999—2007 годах Александр Вешняков. Помогли предприниматели — один из основателей «Вим-Билль-Данна» Сергей Пластинин, генеральный директор «Архангельскгеолдобычи» Алесей Баринов и другие. Проект реставрации и работы вел Фонд архитектурного наследия имени Андрея Рублева. В октябре 2010 год церковь была освящена. В дар ей Патриарх Алексий Второй передал икону Николая Чудотворца. В знак уважения к уроженцу Конецдворья в церемонии участвовали епископ Архангельский и Холмогорский Тихон (Степанов), тогдашний губернатор Архангельской области Николай Кисилев, депутат Госдумы РФ Валерий Мальчихин, члены Совета Федерации Юрий Сивков и Александр Тищенко, ректор ПГУ Владимир Булатов, Алексей Баринов.

Местные жители сейчас рассказывают, что молятся и ставят свечи во здравие Александра Вешнякова в церкви у иконы его небесного покровителя. Величественный храм как бы собирает дома местных жителей, является стержнем, вокруг которого вращается жизнь древнего поморского села.

Кто-то иронично усмехнется при упоминании благотворительности начальников, но эти люди своим примером напомнили всем, что традиции не возродить без личных усилий.