Вашингтон, 28 января, 2017, 00:58 — ИА Регнум. Новая администрация США при принятии решения о предоставлении права на въезд беженцам из Сирии будет отдавать приоритет христианам. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телекомпании CBN.

Беженцы

По его словам, при прежнем главе Белого дома ситуация была обратной: «Если вы были мусульманином, вы могли приехать, но если вы были христианином, это было практически невозможно».

Кроме этого, Трамп отметил, что именно христиане наиболее всего страдают от насилия со стороны террористов в Сирии.

Как передавало ИА REGNUM, ранее на этой неделе стало известно, что Дональд Трамп намерен на 120 дней приостановить приём беженцев в США. В течение этого срока ответственные ведомства должны провести ревизию программы приёма беженцев и предложить план внесения в неё изменений, которые гарантировали бы, что прибывающие лица не будут представлять угрозы для американских граждан.

Также новый президент США намерен как минимум на месяц приостановить выдачу виз для граждан семи государств с преобладающим мусульманским населением. Речь о гражданах Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.