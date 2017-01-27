Москва, 28 января, 2017, 00:33 — ИА Регнум. Национальную кинопремию «Золотой орёл» в номинации «Лучший игровой фильм» получила картина «Рай» Андрея Кончаловского. Церемония вручения наград прошла 27 января в павильоне №1 киноконцерна «Мосфильм».

Цитата из к/ф «Рай». Реж. Андрей Кончаловский. 2016. Россия Концлагерь

Андрей Кончаловский также получил «Золотого орла» за лучшую режиссуру. Юлия Высоцкая, сыгравшая в фильме «Рай», получила премию за лучшую женскую роль. Награду в номинации «Лучшая мужская роль» получил Иван Янковский за роль в картине «Дама пик».

За лучшую женскую роль второго плана награждена Елена Яковлева, сыгравшая в фильме «Самый лучший день», в мужской категории премию получил Сергей Шакуров за роль в фильме «Экипаж».

«Золотого орла» за лучший сценарий получил Юрий Арабов за фильм «Монах и бес». Лучшим телефильмом признан «Клим» Карена Оганесяна, лучшим короткометражным фильмом — «Мама» Кирилла Плетнева, лучшим анимационным фильмом — «Кот и мышь» Натальи Чернышовой.

Премия за лучшую музыку к фильму досталась Артёму Васильеву за картину «Экипаж». Лучшим зарубежным фильмом в российском прокате признан «Выживший» Алехандро Иньярриту.