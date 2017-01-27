Острава, Чехия, 28 января, 2017, 00:18 — ИА Регнум. Российская фигуристка Евгения Медведева побила мировой рекорд по сумме короткой и произвольной программ на чемпионате Европы, проходящем в чешской Остраве.

Коньки

По итогам выступлений в короткой и произвольной программах 17-летняя спортсменка набрала 229,71 балла, таким образом, побив прежний рекорд в 228,56 балла, установленной представительницей Южной Кореи Ким Ю На на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере.

При этом в произвольной программе Евгения Медведева набрала 150,79 балла, превзойдя установленный ею же на чемпионате мира в Бостоне в апреле 2016 года рекорд в 150,10 балла.

Напомним, что в декабре минувшего года Евгения Медведева также установила мировой рекорд в короткой программе в финале серии Гран-при по фигурному катанию в Марселе. Судьи присудили российской спортсменке 79,21 балла.