Канада, 27 января, 2017, 23:57 — ИА Регнум. Самолет ВВС Канады разбился в центре страны, двое летчиков катапультировались, сообщает телеканал CBC News.

Учебный самолет CT-156 Harvard II

Учебно-тренировочный самолет CT-156 Harvard II Королевских военно-воздушных сил Канады рухнул рядом с городом Мус-Джо в провинции Саскачеван. Оба члена его экипажа катапультировались, их жизни ничего не угрожает.

По информации телеканала, три года назад в этом же районе потерпел крушение воздушный аппарат аналогичного типа.