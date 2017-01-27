Киев, 27 января, 2017, 23:42 — ИА Регнум. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос стал посмешищем соцсети Facebook, опубликовав на своей странице шуточный «смертный приговор» Верховного суда СССР за отсутствие временной регистрации» в качестве доказательства «ужасов советской оккупации».

Матиос разместил на своей странице в Facebook скан документа 1955 года, в тексте которого вынесен смертный приговор за «отсутствие временной регистрации», и снабдил его комментарием «…в такой «ужас тюрьмы народов» Украину «приглашает» Россия.

Интересно, что когда пользователи соцсети пояснили Матиосу, что это широко известная фотошутка, придуманная в Казахстане после введения в республике штрафов за отсутствие регистрации по временному месту жительства, военный прокурор не поверил и заявил, что «превращение ужаса в шутку» — «классическая работа спецслужб».

В ответ пользователи соцсети прислали генерал-лейтенанту юстиции Анатолию Матиосу массу подобных «документов», свидетельствующих о разных степенях его профессионализма и умственных способностей.