Тюмень, 27 января, 2017, 23:26 — ИА Регнум. В Тюмени за мошенничество осуждён 25-летний гражданин по фамилии Герасимчук. Молодой человек получил год колонии-поселения за обещание студентам ликвидировать академическую задолженность. Кроме этого, осужденный пообещал еще нескольким фигурантам этой истории написание дипломов и «помощь» в закрытии студенческих «хвостов», но после получения денег попросту исчезал, сообщало ИА REGNUM.

Студент

Казалось бы, мошенник понес заслуженное наказание. Но так ли все просто в этой истории? Ситуацию специально для ИА REGNUM прокомментировала кандидат экономических наук, известный российский правозащитник Татьяна Сухарева: «Убеждена, что практически все (за редчайшим исключением) так называемые потерпевшие от мошенничества сами имеют противоправный интерес. И данный случай это красноречиво подтверждает. Да, Герасимчук совершил мошенничество. И понес заслуженное наказание. Но и его клиенты должны были сесть на скамью подсудимых вместе с ним. И тогда бы это было справедливое правосудие. Горе-студенты собирались обманным путем получить дипломы. Кто-то хотел за взятку ликвидировать академическую задолженность, кто-то собирался защищать не им написанный диплом. Они не могли не осознавать тот факт, что в случае успеха «операции» они бы получили высшее образование, не подкрепленное знаниями, и пошли бы устраиваться на работу, фактически не имея должной квалификации. Заняли бы должности, которые должны были бы занять другие люди».

Эксперт уверена, что т.н. потерпевшие от Герасимчука фактически собирались украсть чужие рабочие места. И в этом плане их преступление гораздо тяжелей, чем преступления осужденного мошенника.

«В принципе, Герасимчук нанес всего лишь незначительный финансовый ущерб любителям легкой жизни. А те собирались всю жизнь работать по липовым дипломам. Я думаю, никто бы не был рад, узнав, что лечится у врача с липовым дипломом, пользуется услугами юриста с липовым дипломом, а его ребенка обучает учитель с липовым дипломом. Люди имеют право на получение качественных услуг от специалистов. А какие услуги могут оказать «специалисты» с липовыми дипломами», отметила эксперт.

В последнее время, такое явление, как вопиющая элементарная безграмотность врачей, сотрудников правоохранительных органов, даже учителей, вызывает тревогу. И вопросы. А как, к примеру. мог получить диплом хирурга онколог из Обнинска, который пишет «аналЕзы»? Зачастую в высших учебных заведениях, в том числе и престижных, дипломы и диссертации за студентов и аспирантов пишут их научные руководители

«Общественная опасность врачей, следователей, учителей, экономистов с липовыми дипломами гораздо выше, чем общественная опасность мелких аферистов, решивших подзаработать на их лени. И клиенты герасимчуков должны составить им компанию на скамье подсудимых», уверена Татьяна Сухарева.