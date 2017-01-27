Вашингтон, 27 января, 2017, 22:25 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп сказал, что провел «очень хороший» телефонный разговор с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето, лидеры договорились работать над улучшением связей между двумя странами, сообщает 27 января Reuters.

Мексиканец

«У нас был очень хороший разговор. Я был очень решительным в отношении Мексики. Я очень уважаю Мексику… но, как вы знаете, Мексика исключила нас из переговоров и избила нас до полусмерти благодаря предыдущим лидерам. Они заставили нас выглядеть глупо», — заявил президент США.

Трамп сказал, что телефонный разговор прошел в дружественной обстановке и он надеется, что в будущем пройдут переговоры о пересмотре торговых отношений с Мексикой.

Напомним, одним из предвыборных обещаний Трампа было строительство стены для защиты от мигрантов на границе с Мексикой. При этом Трамп утверждал, что заставит мексиканцев заплатить за эту стену. Президент Мексики крайне негативно отнесся к этой затее Трампа. Когда тот выиграл выборы и стал президентом США, Энире Пенья Ньето заявил, что мексиканцы не будут платить за стену на границе.

25 января Трамп заявил, что строительство пограничной стены может начаться в течение нескольких месяцев. В тот же день президент США подписал указы об ужесточении режима охраны государственной границы с Мексикой и иммиграции. Как сообщало ИА REGNUM, 26 января Трамп сказал, что президент Энрике Пенье Ньето может отменить свой визит в Вашингтон, запланированный на следующей неделе, если Мексика откажется оплатить строительство стены на границе двух государств. Президент Мексики отменил свой визит.