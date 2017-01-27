Красногорск, 27 января, 2017, 22:20 — ИА Регнум. В Центре восстановительной терапии (ЦВТ) им. М. А. Лиходея в Московской области сотрудники областного ГУ МВД провели следственные действия, о чем в пятницу, 27 января, сообщил «Ъ» генеральный директор Центра Валей Саффулин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

ЦВТ является единственным в России профессиональным центром для помощи в реабилитации инвалидам, пострадавшим в военных конфликтах. В советское время на территории центра располагался санаторий ЦК КПСС.

Предположительно, изъятие документов связано с уголовным делом о растрате, которое было возбуждено в отношении бывшего руководства ЦВТ. Нынешнее руководство центра не исключает, что внезапная полицейская проверка может быть непосредственно связана с попытками рейдеров захватить уникальную в своем роде организацию. Оказавшись без бюджетного финансирования, деятельность центра парализована.

По словам гендиректора ЦВТ для воинов-интернационалистов, около десяти оперативных сотрудников из ОМВД Рузского района и УЭБиПК ГУ МВД по Московской области прибыли в учреждение 27 января утром.

Сайфуллин сообщает, что оперативники сразу стали выламывать двери кабинетов, вскрыли пилой-болгаркой сейф, вывели из строя систему видеонаблюдения. Особое внимание гендиректор ЦВТ уделил возмутительному отношению оперативников к персоналу учреждения. По его словам, одной из его заместителей стало плохо, и местные врачи предположили, что у неё гипертонический криз. Ещё один сотрудник оказался закованным в наручники. Сотрудники восстановительного центра даже нажали «тревожную кнопку», получив сигнал тревоги, на место происшествия прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии, который, произведя оценку ситуации, решил стать просто наблюдателем за происходящим.

В ходе обысков, которые продолжались до самого вечера, по словам очевидцев, было изъято несколько тяжелых мешков с различными документами.

Также Сайфуллин заявил, что обратился в прокуратуру.

Возможно, визит полиции в центр связан с уголовным делом, которое следственный отдел ОМВД Рузского района возбудил в феврале 2016 года по ст. 160 УК РФ («Хищение или растрата»).

Гендиректор ЦВТ отметил, что обыски по этому делу проводились уже дважды, в ходе которых также были изъяты документы и серверы, принадлежавшие центру.

Он также сообщил, что заявителем по уголовному делу, касающемуся пропажи порядка трёх миллиардов рублей в 2014 году, является бывший генеральный директор ЦВТ Станислав Бризецкий, ушедший со своего поста также в 2014 году.

Сайфуллин пояснил, что Бризецкий написал заявление о происшествиях, случившихся при нём самом. В рамках этого дела было предложено признать ЦВТ потерпевшим, но сторона, выдвинувшая его, получила отказ. Сайфуллин напомнил, что в 2015 году Счетная палата провела проверку учреждения, но признаков хищений не было обнаружено.

Руководство ЦВТ не исключает и попыток рейдерского захвата легендарного санатория в живописном месте Рузского района.

На сегодняшний день деятельность учреждения полностью парализована.

30 января прибудут ещё порядка 100 бывших воинов-интернационалистов, и в связи с изъятием силовиками всей документации, вероятнее, всего возникнут трудности как с их размещением в санатории, так и с приобретением питания для постояльцев.

В последнее время ЦВТ преследовала череда скандальных ситуаций, в центре которых он оказывался.

Руководство центра до сих пор ведет тяжбу с сенатором Францем Клинцевичем, с которым у центра возникли финансовые разногласия по поводу оплаты отдыха члена Совфеда в санатории. А в конце 2016 года ЦВТ находился под угрозой закрытия, так как при принятии бюджета он остался без какой-либо государственной поддержки: все бюджетные субсидии на лечение и реабилитацию «афганцев» — примерно 270 млн руб. — были распределены между четырьмя общественными организациями.