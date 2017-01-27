Сыктывкар, 27 января, 2017, 21:58 — ИА Регнум. Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России выделены в отдельное производство уголовные дела в отношении 16 обвиняемых, совершавших преступления в составе преступного сообщества, действовавшего в Республике Коми. Как сообщает пресс-служба СКР, в зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 210, 159, пп. «а, б» ч. 4 ст. 174.1, ч.6 ст.290 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе; мошенничество; легализация (отмывание) денежных средств, полученных в результате совершения преступления; получение взятки).

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Следственные действия в отношении этих лиц завершены, обвиняемые вместе со своими защитниками приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. Кроме того, с двумя обвиняемыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, они дали признательные показания по обстоятельствам преступлений и изобличили других соучастников.

По данным следствия, преступное сообщество, в которое входили обвиняемые, было создано в 2006 году. Им руководили Вячеслав Гайзер, Владимир Торлопов, Александр Зарубин, Александр Чернов и Валерий Веселов.

Руководители и участники сообщества совершали преступления, направленные на завладение высокорентабельными предприятиями региона либо установление контроля над ними с целью незаконного обогащения. Например, в 2010 году ими была организована приватизация ГУП «Птицефабрика Зеленская». В последующем в результате мошеннических действий, совершенных по инициативе участников сообщества, акции этого предприятия стали принадлежать подконтрольному им юридическому лицу. В целях легализации дивидендов акционерного общества на сумму порядка 1 млрд рублей соучастники провели ряд сделок с этими деньгами. Кроме того, обвиняемые совершили умышленные действия, направленные на хищение денежных средств ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов». В итоге Республике Коми был причинен ущерб на сумму 3,5 млрд рублей.

Следствием также приняты меры к обеспечению возмещения ущерба потерпевшей стороны и арестовано имущество на сумму 3,5 млрд рублей.

Наряду с этим следствием установлен ряд фактов получения взяток участниками сообщества. В 2013 году они получили от предпринимателя Е. Самойлова в качестве взятки за общее покровительство две 25-процентные доли стоимостью 160 млн рублей в уставном капитале ООО «Автоцентр». Впоследствии эти доли были переоформлены на подконтрольное А. Чернову юридическое лицо ООО «Отель-Сервис» и таким образом легализованы.

В 2008 году Вячеслав Гайзер способствовал назначению А. Сердитова директором ОАО «Сыктывкарский ЛВЗ». В обмен на это он и его сообщники в период с 2009 по 2015 годы получили в качестве взяток от Сердитова 37,5 млн рублей.

В пресс-службе СКР отмечают, что длительный срок расследования уголовного дела вовсе не связан с отсутствием доказательств или непониманием следствием обстоятельств преступлений, как это пыталась публично представить сторона защиты. Напротив, у следствия давно сформированы четкое понимание и общая картина совершенных преступлений. Однако с учетом объема дела, давности и тяжести преступлений, длительного периода их совершения и межрегионального характера преступной деятельности сообщества, количества фигурантов и необходимости проведения сложных экспертных исследований срок следствия вполне оправдан.

К тому же, в настоящее время следователи продолжают устанавливать иные эпизоды преступной деятельности соучастников, а также местонахождение лиц, которые скрылись от правоохранительных органов и находятся в розыске. Расследование по основному уголовному делу продолжается.