Киев, 27 января, 2017, 21:53 — ИА Регнум. Бригадный генерал армии США Энтони Агути поговорил с начальником генерального штаба ВС Украины Виктором Муженко о совместной подготовке украинских подразделений, сообщает пресс-служба украинского военного ведомства.

U.S. Army Europe Images Командующий ВС США в Европе генерал Марк Хертлинг и солдат ВСУ. Яворовский военный полигон. Львовская область, Украина

Сообщается, что обсуждались особенности подготовки украинских подразделений в рамках Объединенной многонациональной группы по подготовке — Украина и возможности наращивания военного сотрудничества.

Муженко в очередной раз напомнил о неизменной готовности украинской стороны к совместным мероприятиям с американскими военными и попросил экспертной и материально-технической помощи в создании учебных центров для военнослужащих ВСУ.

В ответ бригадный генерал Агути пообещал стабильность позиции американской стороны в вопросе совместных мероприятий и подготовки вооруженных сил Украины.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал закон, разрешающий нахождение армейских подразделений других государств на территории страны для участия в совместных учениях Sea Breeze-2017 и Rapid Trident-2017.