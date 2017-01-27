Вашингтон, 27 января, 2017, 21:49 — ИА Регнум. Министр обороны США Джеймс Маттис распорядился проанализировать программу F-35 и рассмотреть альтернативные возможности, сообщает 27 января Reuters.

F35.com Lockheed Martin F-35I Lightning II

С одной стороны, военные специалисты должны рассмотреть возможности снижения стоимости F-35. С другой стороны, также необходимо определить, сможет ли истребитель F/A-18E/F, прошедший модернизацию, заменить дорогостоящий F-35.

Напомним, расходы на программу Lockheed Martin F-35 увеличились до $379 млрд. Производство истребителей F-35 приносит компании Lockheed Martin до 20% от общего дохода компании, который составил $46 млрд 100 млн в 2016 году .

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость одного истребителя F-35 сократилась более чем на 60%, с момента его создания, согласно данным Lockheed Martin. К 2019 году цена одного F-35 должна снизиться до $85 млн. В настоящий момент стоимость одного самолета составляет около $100 млн.