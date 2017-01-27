Пенза, 27 января, 2017, 21:44 — ИА Регнум. В Пензенской области власти ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коммунальных аварий на теплосетях. Соответствующее постановление подписал сегодня, 27 января, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Михаил Скрипнюк. После дежурства (фрагмент). 1999

«Посчитал необходимым ввести режим ЧС на территории Пензенской области в границах города Пензы», — написал губернатор в своем Twitter.

Глава Пензенской области пояснил, что режим ЧС даст возможность закупать необходимо оборудование для устранения аварий на теплосетях без торгов.

Также губернатор Белозерцев провел встречу с президентом группы «Т Плюс» Александром Вагнером. Филиалу этой компании принадлежит ТЭЦ-1, на которой накануне произошла авария, а также большая часть магистральных теплосетей в Пензе.

Напомним, на Пензенской ТЭЦ-1 в 13:50 26 января произошло обрушение кровли в котлотурбинном цехе. По предварительной информации, один человек погиб.

Авария на ТЭЦ-1 повлекла за собой частичное отключение теплоснабжения в Пензе. Под отключение попали 68 жилых домов, две школы и четыре детских сада. Часть теплосетей могла уже замерзнуть.