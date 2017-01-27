Челябинск, 27 января, 2017, 21:38 — ИА Регнум. Инвестиционная фаза строительства торгового комплекса «Икея» должна начаться в 2017 году. Проект будет реализован по согласованной с инвестором дорожной картой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного развития Челябинской области».

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«Наши планы, Агентства инвестиционного развития, — приложить все усилия, чтобы проект компании «Икея» по постройке торгового комплекса в Челябинске, который был анонсирован сегодня на пресс-конференции, начал реализовываться. У нас есть «дорожная карта», согласованная с «Икея». Наше мнение, профильной региональной структуры, наше большое желание, — чтоб этот проект вошел в инвестиционную фазу в 2017 году», — сообщил руководитель АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» (АИР) Анатолий Лобко.

Руководитель челябинского АИР считает, что проект в целом перспективный, и не скажется на ухудшении положения малого и среднего бизнеса от открытия крупного ТК.

«Наше мнение, что сейчас и так компания «Икея» «забирает» не мало с Челябинской области, благодаря своему комплексу в Свердловской области. Продукция компании «Икея» итак очень популярна в любом городе нашего региона: от Магнитогорска до севера области, до Нязепетровска. Поэтому у нас в любом случае есть отток денег из области, потому что Икея находится в Екатеринбурге. Помимо этого, компания «Икея», их новый комплекс, который будет реализовываться, в любом случае предоставляет в аренду площади для малого и среднего бизнеса», — пояснил Анатолий Лобко.

Однако назвать объем средств, которые «утекают» из Челябинской области в Свердловскую, Анатолий Лобко затруднился. Помимо этого, в АНО АИР надеются на кооперацию шведского ритейлера с местными производителями. Делается ставка на то, что полки в гипермаркете займут, в том числе, и многочисленные южноуральские производители товаров широкого потребления.

«Компания «Икея» большой объем продукции начала покупать в Российской Федерации. Для них есть конкретные оцифрованные параметры, которые я не вправе разглашать, — уровень локализации в России. И как раз строительство комплекса в Челябинске, открывает возможность для производителей мебели в Челябинской области. У нас есть очень сильные компании, нашим производителям открываются возможности работать с компанией «Икея», как поставщики, причем с возможностью поставок на всю Российскую Федерацию, то есть на другие магазины компании «Икея» в России. Поэтому наша позиция, что мы открываем доступ нашим компаниям на серьезный рынок», — считает Анатолий Лобко.

Отметим, гипермаркеты «IKEA» и «Мега» по согласованию с региональными властями будут построены в Сосновском районе, неподалеку от Челябинска. Объем вложений составит около 10 млрд рублей. Срок запуска проекта — 2020 год. По договоренностям, которые озвучивались в 2016 году, часть необходимой инфраструктуры инвестор выполнит за свой счет. Так, компания «Икея» планирует построить дорогу к торговому комплексу.

Региональные власти рассчитывают, что в случае успешной реализации проекта Челябинская область станет еще более привлекательна для потенциальных инвесторов.