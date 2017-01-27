Осло, 27 января, 2017, 21:36 — ИА Регнум. Члены комитета по международным делам парламента Норвегии в начале февраля посетят Москву, сообщает газета Aftenposten.

Франческо Гварди. Послы на аудиенции дожа в Зале Совета во Дворце дожей (фрагмент). 1776 — 1778

По предварительной информации, в ходе встречи стороны обсудят вопросы сотрудничества на Севере, ситуацию в Сирии и на Украине, проблемы соблюдения прав человека.

Как заявила председатель комитета Анникен Хуитфельдт, для норвежской стороны важно поддерживать контакт с коллегами из соседней страны. К тому же финские и немецкие парламентарии бывали в России чаще, отметила она.

В норвежском парламенте при этом подчеркивают, позиция королевства по вопросу присоединения Крыма и последовавших санкций остается неизменной. Вероятно, ограничения вскоре могут быть сняты, заявила глава профильного комитета Стортинга, однако Норвегия настаивает: о причинах санкций забывать не стоит.

Отметим, визит норвежских парламентариев станет ответным. Как сообщало ИА REGNUM, в июне прошлого года Осло посетила делегация комитета по международным делам Совета Федерации во главе с председателем Константином Косачевым. В повестке встречи были также вопросы международной и европейской безопасности, борьбы с терроризмом, сирийская и украинская проблемы.

Напомним, первым норвежским министром, посетившим Россию после введения санкций в 2014 году, был министр рыболовства Пер Сандберг. Министр иностранных дел Норвегии Берге Бренде приглашен на международный форум «Арктика — территория диалога», который пройдет в марте этого года в Архангельске. В МИД Норвегии пока не определились, посетит ли министр мероприятие.

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