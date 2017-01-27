Чебоксары, 27 января, 2017, 21:12 — ИА Регнум. В пищевом машиностроении к 2025 году отечественные производители должны занять «минимум 50% российского рынка». В настоящее время доля зарубежных производителей составляет 87%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 27 января, заявил в Чебоксарах глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, под председательством которого состоялось Координационное совещание по промышленности. В заседании приняли участие представители более 60 регионов.

Cap.ru, Владимир Иванов Осмотр выставки предприятий промышленности в Чебоксарах

Федеральный министр подчеркнул, что пищевое машиностроение — «очень важная отрасль в целом для экономики нашей страны с учётом её индустриальной структуры», для развития отрасли есть «и инженерно-технические, и производственные» возможности: «Есть потенциал, есть возможности». Особую актуальность она приобретает с учётом необходимости обеспечения продовольственной безопасности России.

«То есть мы должны себя обеспечивать тем, что производим. И в пищевом машиностроении наличие зарубежных производителей на нашем рынке составляет более 87%. То есть доминирует. Поэтому мы ставим перед собой абсолютно реалистичную задачу — к 2025 году занять минимум 50% российского рынка. С учётом того, что есть и экспортный потенциал, — из всего объема производства пищевого машиностроения порядка 30% отправлять на экспорт», — поставил задачи Денис Мантуров, подчеркнув, что «отечественные предприятия в состоянии потеснить зарубежных поставщиков».

Для реализации будет использоваться ряд мер государственной поддержки, направленных на повышение конкурентоспособности, в том числе внедряются новые механизмы. В частности, с этого года запускается программа поддержки пищевого машиностроения (в объеме 1 млрд рублей), которая предполагает 15-процентную компенсацию стоимости реализуемой продукции. Кроме того, в конце прошлого года промышленникам начали субсидировать часть затрат на производство и реализацию пилотных партий средств производства: производители смогут компенсировать до 50% своих расходов — в 2017 года в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 4 млрд рублей (в 2016 году — 1 млрд рублей). На эту поддержку могут претендовать и предприятия пищевого машиностроения.

Действовавшие ранее другие меры государственной поддержки в промышленности сохранены. «У нас есть возможность дальше развивать инновационный потенциал отрасли. Минпромторг готов предоставить вместе с вами, вместе с регионами, целый ряд мер государственной поддержки — в первую очередь, субсидии на НИОКРы, компенсацию процентов по кредитам, по инвестиционным проектам и ресурсам Фонда развития промышленности», — сказал, в частности, Денис Мантуров.

В продолжение темы министр выразил надежду на то, что и «все регионы по мере своих возможностей будут создавать» на местах Фонды развития промышленности. В настоящее время в РФ их 15, из них пять — в Поволжье. Из федерального Фонда развития промышленности за два года предприятия ПФО получили займы на сумму около 7 млрд рублей.

Полномочный представитель президента РФ в ПФО Михаил Бабич отметил, что из 155 предприятий округа, реализующих мероприятия отраслевых планов Минпромторга, 102 получили различные виды господдержки на общую сумму более 8 млрд рублей. «В 2015—2016 годах 27 предприятиям выделено более 1 млрд рублей на субсидирование процентной ставки по кредитам на реализацию новых инвестпроектов и почти 2,5 млрд рублей на субсидирование процентной ставки по кредитам на текущую деятельность», — сказал Михаил Бабич.

По данным Минпромторга России, рынок машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности в 2016 году составил 57,7 млрд рублей, что на 2,5% больше, чем за 2015 год (56,3 млрд рублей). Объем произведенной продукции машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности, по данным Росстата, в прошлом году году составил 11,8 млрд рублей (на 8,5% больше по сравнению с 2015 годом). Импорт машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности в 2016 году по сравнению с 2015 годом в стоимостном выражении увеличился на 1,2% (с 49,5 до 50,1 млрд рублей), экспорт возрос на 4,8% (с 4 до 4,2 млрд рублей).