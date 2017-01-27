Киев, 27 января, 2017, 21:06 — ИА Регнум. Украина должна в мае 2017 года потребовать удаления Черноморского флота России из Крыма, заявил командующий украинскими ВМС Игорь Воронченко в интервью одесскому «7 каналу».

ИА REGNUM

Предводитель украинского военно-морского флота считает, что поскольку 28 мая текущего года заканчивается срок прежнего договора России и Украины по Черноморскому флоту, пребывающему на территории Украины, то дипломаты должны каким-то образом спросить «с нашего северного соседа», чтобы поставить «все на свои места».

Однако при этом Воронченко не пояснил, где находятся «места» для этого «всего» и каким образом украинские дипломаты должны осуществить этот «спрос».

Кроме того, командующий ВМС Украины рассказал о своем удивлении, которое было вызвано поведением крымчан, решивших воссоединиться с Россией.