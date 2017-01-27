Вашингтон, 27 января, 2017, 20:55 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп провел часовой телефонный разговор с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето по поводу стены на американо-мексиканской границе. Об этом сегодня, 27 января, сообщает Associated Press со ссылкой на источник.

Колючая проволока

Сообщается, что между лидерами США и Мексики состоялся телефонный разговор. Он продлился один час. Главной темой разговора стало строительство стены на американо-мексиканской границе.

Напомним, одним из предвыборных обещаний Трампа было строительство стены для защиты от мигрантов на границе с Мексикой. При этом Трамп утверждал, что заставит мексиканцев заплатить за эту стену. Президент Мексики крайне негативно отнесся к этой затее Трампа. Когда тот выиграл выборы и стал президентом США, Энрике Пенья Ньето заявил, что мексиканцы не будут платить за стену на границе.

Отметим, что генеральный секретарь Союза южноамериканских наций (УНАСУР), экс-президент Колумбии Эрнесто Сампер Писано заявил, что строительством стены Дональд Трамп хочет отделить США и Канаду не только от Мексики, но и всей Латинской Америки. Да еще и заставить мексиканцев заплатить за строительство этой стены, сообщает La Radio del Sur. Эрнесто Сампер Писано назвал решение Дональда Трампа «вызывающим», а стену — «унизительной».

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