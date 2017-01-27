Оттава, 27 января, 2017, 20:53 — ИА Регнум. Крупнейшая американская автомобильная корпорация General Motors перенесет часть производства из Канады в Мексику, сообщает 27 января Reuters.

Don O'Brien General Motors Truck. 1920

General Motors сократит 625 рабочих мест на своем сборочном заводе в канадской провинции Онтарио к концу июля текущего года и перенесет производство в Мексику.

«Решение компании свалилось как снег на голову», — заявил президент канадского профсоюза Unifor Джерри Диас.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал General Motors за ввоз автомобилей из Мексики. «Делайте автомобили в США или платите пограничную пошлину!» — заявил Трамп. Размер пограничной пошлины для автомобилей, ввозимых в США, может составить 35% стоимости.