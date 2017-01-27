Мельбурн, Австралия, 27 января, 2017, 20:34 — ИА Регнум. В Австралии преступник, похитивший $161 тыс. из пункта обмены валют, вернул большую часть похищенных средств и признал себя виновным после того, как раскаялся в содеянном, сообщает 27 января Australian Associated Press.

Эжен Делакруа. Смертельно раненый вор утоляет жажду. 1825

В ходе разбирательства в окружном суде штата Виктория 41-летний Даниэль Альфред Филипп признал себя виновным в совершении кражи со взломом.

Подсудимый заявил, что принял решение вернуть похищенные деньги после того, как увидел по новостям последствия своего преступления.

«Он (владелец пункта обмена — прим. ИА REGNUM ) сказал, что уже несколько раз побывал в больнице. Я был поражен до глубины души», — сказал Филипп.

Филипп переживал, что у владельца обменного пункта могут возникнуть проблемы, если часть похищенных денег принадлежала преступным группировкам, заявил прокурор Майкл Уилсон.

Напомним, 24 апреля 2016 года Филипп похитил из обменного пункта валют города Мельбурн $161 тыс. Примерно через две недели Филипп пришел в полицейский участок и вернул оставшиеся $123 тыс.