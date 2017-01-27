Чебоксары, 27 января, 2017, 20:09 — ИА Регнум. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров предложил регионам провести инвентаризацию в отрасли пищевого машиностроения. И если в ряде субъектов эту работу уже провели — в частности, во всех регионах Поволжья инвентаризация завершена, то «некоторые регионы только при подготовке» к заседанию Координационного совета по промышленности «узнали, что у них есть предприятия пищевого машиностроения». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом Денис Мантуров заявил сегодня, 27 января, в Чебоксарах, где прошло заседание корсовета при Минпромторге России.

Cap.ru, Владимир Иванов На чебоксарском предприятии

Федеральный министр подчеркнул, что пищевое машиностроение — «очень важная отрасль в целом для экономики нашей страны с учётом её индустриальной структуры», для развития отрасли есть «и инженерно-технические, и производственные» возможности. Особую актуальность она приобретает с учётом необходимости обеспечения продовольственной безопасности России. Одним из этапов работы в данном направлении является инвентаризация, которая позволит выявить как локомотивы отрасли, так и небольшие предприятия.

«Предлагаю всем регионам провести инвентаризацию отрасли пищевого машиностроения, подготовить несколько наиболее перспективных проектов, которые мы вместе с вами будем поддерживать», — обратился к участникам совещания Денис Мантуров. Он констатировал, что «некоторые регионы только при подготовке к этому заседанию узнали, что у них есть предприятия пищевого машиностроения». О каких именно регионах идёт речь, министр не сообщил. Но рекомендовал представителям отрасли, которые «заинтересованы в наращивании своих мощностей и создании новых видов оборудования», и самим быть активными, заявлять о себе в ходе предстоящей инвентаризации.

В качестве образца был приведен Приволжский федеральный округ, где инвентаризация завершена. На территории ПФО расположено 36 предприятий, производящих оборудование для пищевой и перерабатывающей промышленности, из них 8 предприятий — в Удмуртии, четыре — в Чувашии, по три — в Марий Эл, Саратовской и Пензенской областях, по два — в Пермском крае, Кировской и Оренбургской областях, по одному — Башкирии, Ульяновской области. Два из них включены (из Кирова и Перми) в отраслевой план импортозамещения Минпромторга России.

Приволжский полпред Михаил Бабич подчеркнул, что данные 36 предприятий «реально работают» в вышеобозначенном сегменте промышленности. «Наша задача сегодня — подтянуть остальные предприятия, чтобы они смогли по своим параметрам претендовать на меры государственной поддержки, способствовать тому, чтобы продукция выводилась на экспортные рынки. Потому что это не только расширение рынка сбыта, но наши производители показывают и уровень качества. И нужно создавать условия сегодня для того, чтобы наши предприятия закупали отечественную продукцию пищевого машиностроения», — сказал, в частности, Михаил Бабич.

Денис Мантуров констатировал, что «нам просто с полпредом таким повезло, он наперёд работает и получает соответствующие результаты». По данным министерства, в 2016 году более трети объёма государственной поддержки пришлось на ПФО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 января в Чебоксарах под председательством министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова прошло заседание Координационного совета по промышленности. Темой для обсуждения стало развитие пищевого машиностроения в РФ. В работе приняли участие руководители федеральных и региональных органов государственной власти, промышленных предприятий и отраслевых объединений из более чем 60 регионов России.