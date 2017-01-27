Лондон, 27 января, 2017, 19:37 — ИА Регнум. Служащие лондонского метрополитена запланировали проведение двух забастовок в феврале текущего года, сообщает 27 января Reuters.

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Новая забастовка намечена на 5 февраля, она начнется в 18:00 по местному времени и продлится 16 часов. Через день, 7 февраля, с 10:00 начнется 15-часовая забастовка. Большее число забастовок запланировано на март.

Причиной для забастовок стало сокращение штата сотрудников. Представители Департамента транспорта Лондона заявили, что готовы пойти на встречу бастующим и уже начали набор новых сотрудников метрополитена.

Напомним, предыдущая забастовка прошла 8 января, она началась в 18:00 и длилась 24 часа. Практически на всех центральных станциях метро Лондона движение было парализовано.