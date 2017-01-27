Красногорск, 27 января, 2017, 19:19 — ИА Регнум. В Московской области скончался первый глава Луганской народной республики Валерий Болотов. Об этом сегодня, 27 января, сообщает телеканал RT со ссылкой на бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева.

Че Гевара Youtube Channel Валерий Болотов (в центре). 12 мая 2014. Луганск

По словам Царева, Болотов умер в своем доме в Московской области. Царев ссылается на супругу Болотова. Причина смерти бывшего главы ЛНР не уточняется.

Напомним, Болотов был одним из активных участников протестов против карательных мер бандеровской группировки, захватившей власть в Киеве после государственного переворота в начале 2014 года.

В мае 2014 года, на первой сессии Верховного совета ЛНР Болотов был избран главой республики. В августе 2014 года Болотов ушел в отставку, сославшись на последствия ранения. После этого о нем мало что было слышно. Главой ЛНР стал Игорь Плотницкий.