Хельсинки, 27 января, 2017, 19:10 — ИА Регнум. Власти Финляндии за 2016 год депортировали 6,7 тыс. человек, что вдвое превышает показатель предыдущего года. Об этом сегодня, 27 января, сообщает финский национальный вещатель Yle.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Беженцы

Из лиц, высланных в прошлом году, около 1,7 тыс. человек были депортированы в сопровождении полиции. Финские власти резкий рост числа депортаций объясняют увеличением отказов в предоставлении убежища. Отмечается, что среди высылаемых из страны беженцев больше всего граждан Ирака.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ирак отказался подписывать с Финляндией договор, который бы позволил финской стороне депортировать иракских беженцев без их согласия. За последние два года из этого ближневосточного государства прибыло свыше 20 тыс. просителей убежища. Всего же в 2015 — 2016 годах в Финляндию приехали более 38 тыс. беженцев.