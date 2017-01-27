Душанбе, 27 января, 2017, 18:54 — ИА Регнум. На строительство Рогунской гидроэлектростанции в 2017 году будет выделено 1,7 млрд сомони (12,8 млрд рублей по текущему курсу), то есть на 200 млн сомони (порядка 1,5 млрд рублей) меньше, чем в прошлом году. Об этом сегодня, 27 января, сообщил первый заместитель министра финансов Таджикистана Джамшед Каримзода.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон

По его словам, выделенные в 2015 году 1,9 млрд сомони (свыше 14,3 млрд рублей) были полностью освоены. Что же касается нарушения сроков выплаты зарплат строителям, то представитель Минфина предположил, что задержки могут быть по дополнительным работам, которые были согласованы между заказчиками и исполнителями. «Но в этом году все эти проблемы будут решены», — заверил Каримзода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, перекрытие русла реки Вахш для возведения каменно-насыпной плотины Рогунской гидроэлектростанции состоялось в конце октября 2016 года. Согласно проекту, ГЭС будет состоять из 6 агрегатов мощностью по 600 МВт каждый. Запуск первых двух агрегатов запланирован на конец 2018 года, что, как ожидается, позволит экспортировать электроэнергию, и на вырученные средства продолжать строительство.

Многие эксперты изначально скептически относились к заявлениям властей о том, что Таджикистан построит крупный гидроэнергетический объект на собственные средства, и будет вынужден привлекать внешние инвестиции. Так, буквально на днях стало известно о том, что председатель нижней палаты таджикского парламента Шукурджон Зухуров призвал власти Саудовской Аравии инвестировать в строительство Рогунской гидроэлектростанции.

«В условиях мирового кризиса для качественной реализации указанного проекта Таджикистан нуждается в получении льготного долгосрочного кредита. В этом вопросе Саудовская Аравия может оказать республике помощь», — сказал он в ходе встречи с министром финансов королевства Сауди Мухаммадом аль-Мазият.

Саудовские власти ничего обещать не стали.