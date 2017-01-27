Курск, 27 января, 2017, 18:49 — ИА Регнум. Более 192 тысяч уголовных, гражданских дел, дел об административных правонарушениях и различных материалов было за год рассмотрено в Курской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Курского областного суда, таков итог работы судов региона за 2016 год.

Thebluediamondgallery.com Преступность

В 2016 году судами области было рассмотрено 7218 уголовных дел, 91 854 гражданских дел, 54 856 административных дел, а также 38 333 различных материалов, а всего 192 254 дел и материалов (в 2015 году судами рассмотрено 213 314 дел и материалов). Количество дел и материалов, рассмотренных судами области, за год уменьшилось на 1%.

В 2016 году судами общей юрисдикции области за уголовные преступления было осуждено 6583 человека — на 300 человек больше, чем в 2015. Среди осужденных стало больше несовершеннолетних — 166 (в 2015 — 125) и женщин — 1000 (в 2015 — 902). Возросло количество осужденных, нигде не работавших и не учащихся.

За умышленное убийство были осуждены 62 человека (в 2015 — 52), за иные посягательства на жизнь человека — 11 человек (год назад — 9). Увеличилось число осужденных за изнасилование — 24 против 19 человек в 2015 году. За грабеж осуждены 170 человек (в 2015 — 241), за разбой — 69 (в 2015 — 35 человек).

Большую часть преступлений составили преступления средней и небольшой тяжести. Сократилось число краж — за их совершение осуждено почти на 400 человек меньше, чем годом ранее. Число осужденных за получение взятки и дачу взятки сократилось на девять человек — всего их было 40. Меньше стало дел, связанных с незаконными действиями с наркотиками: за это были осуждены 534 человека — почти на сотню меньше, чем в 2015 году.

В гражданском судопроизводстве стало меньше дел, связанных с разрешением трудовых конфликтов и уплатой налогов. Количество дел о взыскании зарплат сократилось с 6871 в 2015 году до 2485 — на 63,8%. Дел по налогам и сборам стало почти на 40% меньше — 19 792. Также сократилось чисто дел о восстановлении на работе — их было 90 в 2016 году. Количество жалоб на действия должностных лиц органов власти и местного самоуправления выросло с 612 до 618. В течение последних лет прослеживается тенденция к увеличению количества дел о взыскании коммунальных платежей — с 7481 иска до 12 002.

За год в регионе стало почти на тысячу меньше дел о разводах. Уменьшилось число дел о жилищных спорах. О лишении родительских прав было рассмотрено 214 дел вместо 218, как годом ранее, об усыновлении — 68 дела против 102 год назад.

В судах было рассмотрено 54 855 дел об административных правонарушениях, из которых 7113 касались нарушений правил дорожного движения, в том числе вождения в нетрезвом виде и отказа от медосвидетельствования.