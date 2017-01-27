Вашингтон, 27 января, 2017, 18:37 — ИА Регнум. Вопрос об отмене антироссийских санкций находится на рассмотрении, заявила советник президента США Дональда Трампа Келлианн Конуэй в интервью телеканалу Fox News.

Gage Skidmore Дональд Трамп

На вопрос журналиста телеканала, будут ли Путин и Трамп обсуждать в ходе предстоящего 28 января телефонного разговора вопрос отмены антироссийских санкций, Конуэй ответила, что «все это находится на рассмотрении».

В тот же день в интервью телеканалу CBS Конуэй перечислила уже спланированные темы для обсуждения. По ее словам, это будут борьба с терроризмом, а также общие интересы России и США и взаимодействие по общепонимаемым вопросам.