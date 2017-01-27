Джакарта, 27 января, 2017, 18:04 — ИА Регнум. Власти Турции в ближайшее время депортируют на родину около 100 граждан Индонезии, подозреваемых в попытке присоединиться к террористической организации «Исламское государство» (ИГ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 27 января CNA.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террор

«Согласно информации, полученной от наших друзей в Турции, почти 100 граждан Индонезии будут депортированы на родину», — заявил представитель национальной полиции Индонезии бригадный генерал Рикванто.

После того, как правоохранительные органы завершат расследование в отношении задержанных, граждане Индонезии будут депортированы в несколько этапов, добавил Рикванто.

Напомним, 24 января правоохранительные органы Турции депортировали пять граждан Индонезии, еще 17 человек были депортированы в Индонезию на прошлой неделе. Полиция Турции считает, что депортированные пытались попасть в Сирию, чтобы присоединиться к ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).